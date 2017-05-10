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11:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На черепе младенца провели уникальную операцию в Новосибирске

Это первый опыт на столь юном пациенте.

Специалисты нейрохирургического отделения Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина сделали реконструктивную операцию трехмесячному мальчику с деформацией мозгового отдела черепа.

«Когда маленькому Артемке исполнилось две недели врачи диагностировали у него страшный диагноз — сагиттальный краниосиностоз с правосторонней асимметрией черепа. У мальчика выявили ряд сопутствующих заболеваний, среди которых внутренняя заболевание головного мозга с избыточным накоплением спинномозговой жидкости в желудочках мозга (гидроцефалия),» — рассказали в пресс-центре ФГБУ «СФБМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России.

Мама малыша вспоминает: «Беременность протекала без осложнений. На девятом месяце беременности я легла в роддом Рубцовска (Алтайский край) на сохранение, по результатам УЗИ мне экстренно выполнили кесарево сечение. Спустя 5 дней меня с сыном отправили в Барнаул, где томография подтвердила подозрения врачей: у Артема краниосиностоз».

При таком заболевании ранняя диагностика повышает шанс на успешный исход операции. Краниосиностоз оперируют в первый год жизни ребенка. И лучшим возрастом для проведения операции специалисты считают 5−10 месяцев. Но малышу из-за с прогрессирования внутренней гидроцефалии, выполнили операцию в три месяца. Такая операция в столь юном возрасте была проведена впервые в практике нейрохирургического отделения Биомедицинского центра.

«Сначала, мы заново сложили новую правильную форму черепа, создав достаточное пространство для растущего мозга. Костные фрагменты закрепили специальными материалами, которые рассосутся через два года после установки. Вторым этапом хирурги провели шунтирование сосудов головного мозга, направленное на лечение внутренней гидроцефалии», — рассказывает врач-нейрохирург нейрохирургического отделения кандидат медицинских наук Вячеслав Витальевич Кобозев.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Врачи сделали сложную коррекцию формы головы, чтобы создать комфортные условия для роста и развития головного мозга. Маленького пациента и его маму уже выписали домой.

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