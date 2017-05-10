В Омске провели уникальную операцию двухдневному ребенку

Новорожденная малышка появилась на свет с тяжелым пороком — полной непроходимостью пищевода, верхний и нижний его отделы заканчивались слепо. Данная патология представляет серьезную угрозу для жизни и требует немедленного медицинского вмешательства.

— Ранее детей с такими пороками оперировали открытым способом, делая разрез на грудной клетке, что всегда сопровождается большими рисками и травматизмом, — сообщила «РГ» представитель минздрава региона Светлана Оспенникова.

— Но уровень подготовки специалистов, их опыт выполнения лапароскопических и торакоскопических процедур у новорожденных, в том числе маловесных детей, позволили нам выполнить хирургическое вмешательство, ранее казавшееся сложным и недостижимым, — говорит заведующий хирургическим отделением № 2 БУЗОО «Областная детская клиническая больница» Денис Федоров.

В настоящее время прооперированная малышка идет на поправку — теперь она сможет питаться самостоятельно.