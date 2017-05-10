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12:08 (мск), источник: СуперОмск

Сбежавших из реабилитационного центра подростков нашли на дачах

Четыре дня назад 16-летние парень и девушка сбежали из детского реабилитационного центра. Туда они не вернулись после занятий в школе.

В ходе разыскных мероприятий полицейские узнали, что сбежавшие подростки Валерия Костикова и Александр Ергин могут находиться в одном из садоводческих товариществ в Омске. Молодые люди были задержаны на одной из аллей СНТ в Ленинском округе.

Подростков передали законным представителям. Инспектор по делам несовершеннолетних проводит с ними профилактическую работу.

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