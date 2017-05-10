Сбежавших из реабилитационного центра подростков нашли на дачах
Четыре дня назад 16-летние парень и девушка сбежали из детского реабилитационного центра. Туда они не вернулись после занятий в школе.
Четыре дня назад 16-летние парень и девушка сбежали из детского реабилитационного центра. Туда они не вернулись после занятий в школе.
В ходе разыскных мероприятий полицейские узнали, что сбежавшие подростки Валерия Костикова и Александр Ергин могут находиться в одном из садоводческих товариществ в Омске. Молодые люди были задержаны на одной из аллей СНТ в Ленинском округе.
Подростков передали законным представителям. Инспектор по делам несовершеннолетних проводит с ними профилактическую работу.