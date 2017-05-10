В Казани введут ограничения на митинги во время Кубка Конфедераций и ЧМ по футболу

Так, в Казани и в других городах, которые примут матчи турниров, будут вводится ограничения на проведение митингов, шествий и других акций, которые не связаны со спортивными событиями.

— Митинги, шествия и другие акция будут проводиться только в тех местах, которые определят местные власти и по согласованию с ФСБ, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 по 4 июля 2017 года и с 1 июня по 17 июля 2018 года также вводятся ограничение полетов и запрет на плавание судов.

— Также запретить продажу оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением входящих в состав лекарственных средств, зарегистрированных в РФ, — говорится в тексте документа.

Также в этот период вводится особый порядок временной регистрации. Все прибывающие граждане должны встать на учет в течение трех дней.