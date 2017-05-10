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12:16 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани введут ограничения на митинги во время Кубка Конфедераций и ЧМ по футболу

С 1 июня по 12 июля в Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге во время проведения Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу вводятся усиленные меры безопасности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Так, в Казани и в других городах, которые примут матчи турниров, будут вводится ограничения на проведение митингов, шествий и других акций, которые не связаны со спортивными событиями.

 — Митинги, шествия и другие акция будут проводиться только в тех местах, которые определят местные власти и по согласованию с ФСБ, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 по 4 июля 2017 года и с 1 июня по 17 июля 2018 года также вводятся ограничение полетов и запрет на плавание судов.

 — Также запретить продажу оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением входящих в состав лекарственных средств, зарегистрированных в РФ, — говорится в тексте документа.

Также в этот период вводится особый порядок временной регистрации. Все прибывающие граждане должны встать на учет в течение трех дней.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики — 18 июня, и сборные Германии и Чили — 22 июня.

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