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12:51 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В 5 селах Дивеевского района объявлен карантин по бешенству

Карантин по бешенству введен в Дивеевском муниципальном районе. Поводом послужил положительный результат лабораторного исследования патматериала, полученного от лисицы.

Очаг был определен в пределах личного подсобного хозяйства в деревне Полупочинки. В карантинную зону попали поселок Коврез, деревня Крутцы, деревня Спасовка и село Челатьма.

На период действия карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля животными, реализация сырого молока. Ограничения установлены до 26 июня этого года.

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