В 5 селах Дивеевского района объявлен карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в Дивеевском муниципальном районе. Поводом послужил положительный результат лабораторного исследования патматериала, полученного от лисицы.
Карантин по бешенству введен в Дивеевском муниципальном районе. Поводом послужил положительный результат лабораторного исследования патматериала, полученного от лисицы.
Очаг был определен в пределах личного подсобного хозяйства в деревне Полупочинки. В карантинную зону попали поселок Коврез, деревня Крутцы, деревня Спасовка и село Челатьма.
На период действия карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля животными, реализация сырого молока. Ограничения установлены до 26 июня этого года.