В 5 селах Дивеевского района объявлен карантин по бешенству

Очаг был определен в пределах личного подсобного хозяйства в деревне Полупочинки. В карантинную зону попали поселок Коврез, деревня Крутцы, деревня Спасовка и село Челатьма.



На период действия карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля животными, реализация сырого молока. Ограничения установлены до 26 июня этого года.