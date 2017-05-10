Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Идея введения налога на малодетность ошибочная, вредная и направлена на дискриминацию части россиян. Такое мнение высказала журналистам член Совфеда, председатель Комиссии верхней палаты по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина.

В среду стало известно, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает в том числе введение налога на малодетность.