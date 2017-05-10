Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность
По мнению сенатора, подобная идея направлена на дискриминацию части россиян, а акцент следует сделать именно на поддержку.
По мнению сенатора, подобная идея направлена на дискриминацию части россиян, а акцент следует сделать именно на поддержку.
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Идея введения налога на малодетность ошибочная, вредная и направлена на дискриминацию части россиян. Такое мнение высказала журналистам член Совфеда, председатель Комиссии верхней палаты по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина.
В среду стало известно, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает в том числе введение налога на малодетность.
Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными. Единственный справедливый и позитивный путь здесь — введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей
По мнению сенатора, акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий.
«Важно понимать, что, в соответствии с российским законодательством, малодетность — это 1−2 ребенка. Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени 60−70% рождений в некоторых российских регионах — это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом?! Я категорически против этой инициативы!» — подчеркнула Мизулина.