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12:24 (мск), источник: ТАСС

Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность

По мнению сенатора, подобная идея направлена на дискриминацию части россиян, а акцент следует сделать именно на поддержку.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Идея введения налога на малодетность ошибочная, вредная и направлена на дискриминацию части россиян. Такое мнение высказала журналистам член Совфеда, председатель Комиссии верхней палаты по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина.

В среду стало известно, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает в том числе введение налога на малодетность.

Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными. Единственный справедливый и позитивный путь здесь — введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей
Елена Мизулина
Председатель Комиссии верхней палаты по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ
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По мнению сенатора, акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий.

«Важно понимать, что, в соответствии с российским законодательством, малодетность — это 1−2 ребенка. Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени 60−70% рождений в некоторых российских регионах — это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом?! Я категорически против этой инициативы!» — подчеркнула Мизулина.

Комментарии
13
Tavovic
Cами делают вброс , сами на него отвечают , сами-же критикуют его,дешево до безобразия.
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Nikolay -
Я уж думал еще пятерых делать придется тут однго бы поднять..
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Сергей Саморуков
Где Прогрессивный налог??!!! Почему во всех развитых странах он есть и там понимают его необходимость , а у нас он под запретом и лично Путин это отслеживает ??? Сколько можно обслуживать ворьё???
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