Передача «Главная дорога» посвятила сюжет яме на Котовского

Федеральные телеканалы сняли несколько сюжетов о самой продвинутой дорожной яме России — яме на улице Котовского в Новосибирске. «Яму приезжали снимать Первый канал и НТВ. После визита съемочных групп яму стремительно ликвидировали, — отметил создатель твиттера новосибирской ямы маркетолог Дмитрий Мишин. — Однако и в этот раз не обошлось без абсурда. Яму закатали вместе с канализационным люком».

На YouTube запись телепрограммы «Главная дорога» с сюжетом про дорожную яму в Новосибирске была опубликована 6 мая. На сегодня ее посмотрели почти 170 тысяч человек.

Напомним, 13 апреля 2017 года «Яма на Котовского» отметила свой день рождения. Именно 13 апреля прошлого года появилась первая запись в ее микроблоге. Яма стала известна после того, как заняла 8 место в рейтинге российских дорожных ям по версии канала НТВ и была признана самой продвинутой, поскольку имеет собственный твиттер.