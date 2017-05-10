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12:11 (мск), источник: dostup1.ru

Бизнесмена обязали убрать самовольные постройки из парка птиц «Таганай»

Суд обязал освободить участок в течение трех месяцев.

В Златоусте (Челябинская область) суд обязал местного предпринимателя убрать строения, забор и дорогу на самовольно занятой земле в парке птиц «Таганай», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра региональной прокуратуры, бизнесмен самовольно занял участок площадью 2 тыс. кв метров, который огородил металлическим забором, заасфальтировал и построил нежилые здания.

«Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала обязать индивидуального предпринимателя в течение трех месяцев освободить незаконно занятый земельный участок, снести строения и убрать асфальтовое покрытие», — говорится в сообщении.

Суд эти требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле.

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