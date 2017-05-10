В Челябинске пополнится автопарк машин скорой помощи

«В городском бюджете изысканы средства на покупку пяти машин скорой медицинской помощи. Я дал поручение, чтобы ускорить покупку в установленном законом порядке», — рассказал градоначальник.

По его словам, нынешний автопарк скорых требует обновления. На сегодняшний день замены требуют порядка 50% машин.

«Стоимость одной машины — в пределах 2,5 миллиона рублей. Эту сумму мы выделили на проведение конкурса. А уж сколько потратим, покажут итоги аукциона. Машины будем закупать отечественного производства», — поделился планами глава. Это будут ГАЗели класса Б с полным медицинским оборудованием.

Кроме того, город рассчитывает на помощь областных властей в обновлении парка скорых. «Надеемся на условиях софинансирования получить несколько машин от областного правительства», — добавил мэр. В настоящее время с региональным правительством ведутся переговоры о приобретении для Челябинска 15−20 спецавтомобилей класса Б.

Как отметила начальник управления здравоохранения Администрации города Челябинска Наталья Горлова, Челябинск в 2016 году получил шесть машин по федеральной программе, в 2015 году на средства городского бюджета было куплено 10 автомобилей, в 2014 году — 15 автомобилей. «Если в этом году удастся обновить 25 автомобилей, это будет настоящий прорыв», — уверена руководитель горздрава. Параллельно горздрав планирует увеличивать и количество бригад скорой медицинской помощи.