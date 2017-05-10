Из-за велопарада в конце мая в центре Ростова перекроют движение
28 мая с 9:00 до 12:00 в связи с проведением единого всероссийского велопарада будет перекрыто движение транспорта, сообщает городской департамент автодорог.
28 мая с 9:00 до 12:00 в связи с проведением единого всероссийского велопарада будет перекрыто движение транспорта, сообщает городской департамент автодорог.
Уточняется, что на время движения колонны временно ограничат движение по маршруту: пл. Театральная — ул. Большая Садовая — пр. Ворошиловский —ул. Левобережная, 94 — пр. Ворошиловский — ул. Большая Садовая — пл. Театральная.