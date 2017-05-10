В Краснодаре в конце улицы Московской запретят остановку общественного транспорта

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Нововведения вступят в силу с 25 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно новым правилам, на участке улицы Московской от административного здания ЗАО «Тандер» до улицы Солнечной любому виду транспорта, в том числе и общественному, будет запрещено останавливаться. Также на этом промежутке улицы Московской запрещена стоянка транспортных средств.

Как прокомментировал заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Владимир Архипов, на указанном участке дороги установят знаки для беспрепятственного движения транспорта, в том числе общественного, и обеспечения безопасности дорожного движения.