Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
В Параде Победы Запад углядел "мировую изоляцию" России
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
«Получаю хорошую оценку — пуля по врагу»: письма детей на фронт
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Избежать боя любой ценой»: эксперт о провале истребителя F-35
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12:23 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске 35 мест официально запретили для купания

Плавать в них опасно для жизни.

Источник: AP 2017

В текущем году 3,5 десятка водных объектов были признаны запрещенными для купания. Мэр города Новосибирска подписал специальное постановление о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования.

На этих местах вывесили знаки «Купание запрещено». Каждый спасательный пост оборудуют щитами с номерами телефонов спасательных служб и правилами поведения на воде.

Обеспечивать безопасность около воды будет муниципальная аварийно-спасательная служба, в числе 30 спасателей, которые работают постоянно, и 80 сезонных матросов-спасателей.

Сейчас подготовили и укомплектовали 22 плавательных средства, это уже позволило организовать работу на 19 постах и 3 оперативные группы.

Без внимания е оставили и детские лагеря. Подготовили перед началом купального сезона оборудование спасательных постов, их укомплектование необходимым оборудованием и снаряжением, а также обучили инструкторов по плаванию и матросов-спасателей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Немцы добрые, порядочные и даже дают детям конфеты». Ветеран о жизни в оккупации
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ о мерах безопасности на время ЧМ по футболу
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Кузнечик или Штирлиц? Хорошо ли вы знаете советское кино о войне Проверьте свои знания советского кинематографа с помощью нашего теста
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь