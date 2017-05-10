В Новосибирске 35 мест официально запретили для купания
Плавать в них опасно для жизни.
Плавать в них опасно для жизни.
В текущем году 3,5 десятка водных объектов были признаны запрещенными для купания. Мэр города Новосибирска подписал специальное постановление о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования.
На этих местах вывесили знаки «Купание запрещено». Каждый спасательный пост оборудуют щитами с номерами телефонов спасательных служб и правилами поведения на воде.
Обеспечивать безопасность около воды будет муниципальная
Сейчас подготовили и укомплектовали 22 плавательных средства, это уже позволило организовать работу на 19 постах и 3 оперативные группы.
Без внимания е оставили и детские лагеря. Подготовили перед началом купального сезона оборудование спасательных постов, их укомплектование необходимым оборудованием и снаряжением, а также обучили инструкторов по плаванию и