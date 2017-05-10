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16:12 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи перекроют дорогу на Ахун из-за чемпионата по горным гонкам

В Сочи 20 мая ограничат движение личного и общественного транспорта на отрезке автомобильной дороги к вершине горы Ахун.

Источник: ЮГА.ру

«На данном участке будет проходить четвертый этап Чемпионата Краснодарского края по горным гонкам “Сочи-17”», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Для проведения соревнований выбрана трасса, в которую войдут пять скоростных участков, по 4,7 км каждый.

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