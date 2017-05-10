В Сочи перекроют дорогу на Ахун из-за чемпионата по горным гонкам
В Сочи 20 мая ограничат движение личного и общественного транспорта на отрезке автомобильной дороги к вершине горы Ахун.
В Сочи 20 мая ограничат движение личного и общественного транспорта на отрезке автомобильной дороги к вершине горы Ахун.
«На данном участке будет проходить четвертый этап Чемпионата Краснодарского края по горным гонкам “Сочи-17”», — сообщили в
Для проведения соревнований выбрана трасса, в которую войдут пять скоростных участков, по 4,7 км каждый.