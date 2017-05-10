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12:56 (мск), источник: БЕЛТА

Гомель признан лучшим областным городом по санитарному состоянию и благоустройству

10 мая, Минск /Юлия Огнева — БЕЛТА/. Гомель признан лучшим областным городом по санитарному состоянию и благоустройству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

За победу в республиканском смотре санитарного состояния и благоустройства среди городов областного подчинения и города Минска Гомель награжден переходящим вымпелом, подтверждающим свидетельством и денежными премиями за счет средств республиканского бюджета в 8 тыс. базовых величин (БВ).

Победителями во второй категории (города с населением от 50 тыс. жителей и более с двумя первыми местами по республике) признаны Лида Гродненской области и Новополоцк Витебской области, которые получат по 3 тыс. БВ.

В третьей категории (города и городские поселки с населением от 10 тыс. до 50 тыс. жителей с тремя первыми местами) лучшими стали Береза Брестской области, а также Рогачев и Житковичи Гомельской области. Денежная премия составит по 2 тыс. БВ.

Победителями четвертой категории (города и городские поселки с населением до 10 тыс. жителей с четырьмя первыми местами) признаны Сенно Витебской области, Наровля и Туров Гомельской области, а также Чериков Могилевской области. Каждый из городов получит по 1,5 тыс. БВ.

В пятой категории (сельские населенные пункты с пятью первыми местами) победу праздновали агрогородки Новка Витебского района, Удело Глубокского района, Крулевщина Докшицкого района Витебской области, а также Квасовка и Озеры Гродненского района Гродненской области. Денежная премия составит по 800 БВ.

Денежные средства победителям будут перечислены до 1 июля текущего года. Не менее 70% будет направлено на благоустройство и развитие населенных пунктов, до 30% — на премирование руководителей и работников предприятий, организаций и учреждений, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов, занявших первые места.

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