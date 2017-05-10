Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Какая вы болезнь? Тест
Глава ФБР посчитал розыгрышем сообщение о его увольнении
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
«Избежать боя любой ценой»: эксперт о провале истребителя F-35
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
9Юбилей Корейской народной армии
13:12 (мск), источник: СуперОмск

Омич продал автомобиль своей маме, чтобы не делить его с бывшей женой

32-летний мужчина оформил фиктивную сделку, чтобы не платить долг по разделу имущества бывшей жене.

Жительница Полтавки подала в суд иск о взыскании с бывшего мужа более 150 тысяч рублей. Деньги нужны были ей, чтобы погасить кредит, взятый во время замужества на покупку автомобиля Nissan Primera 1997 года выпуска.

Суд удовлетворил иск, однако бывший муж деньги не выплатил, а автомобиль продал родной матери, у которой даже не было водительских прав. При этом, на якобы чужом автомобиле мужчина успел нарушить ПДД и даже взять кредит на его починку.

В результате сделка между должником и его матерью по обращению приставов была признана недействительной, после чего автомобиль был арестован и изъят. Автомобиль будет продан в счет оплаты задолженности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
СМИ рассказали об отправке российской артиллерии в Сирию
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
ФСБ разъяснила процедуру контроля на авиарейсах из Белоруссии
Путин подписал указ об усилении мер безопасности на ЧМ-2018
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Кузнечик или Штирлиц? Хорошо ли вы знаете советское кино о войне Проверьте свои знания советского кинематографа с помощью нашего теста
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь