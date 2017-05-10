Омич продал автомобиль своей маме, чтобы не делить его с бывшей женой

Жительница Полтавки подала в суд иск о взыскании с бывшего мужа более 150 тысяч рублей. Деньги нужны были ей, чтобы погасить кредит, взятый во время замужества на покупку автомобиля Nissan Primera 1997 года выпуска.

Суд удовлетворил иск, однако бывший муж деньги не выплатил, а автомобиль продал родной матери, у которой даже не было водительских прав. При этом, на якобы чужом автомобиле мужчина успел нарушить ПДД и даже взять кредит на его починку.

В результате сделка между должником и его матерью по обращению приставов была признана недействительной, после чего автомобиль был арестован и изъят. Автомобиль будет продан в счет оплаты задолженности.