В Воробьевке установили 6 бюстов землякам героям Советского Союза

Аллею героев открыли в сквере Воинской славы в Воробьевке в понедельник, 8 мая. Здесь установили шесть бюстов землякам героям Советского Союза.

Звания героя Советского Союза удостоены уроженец села Рудня Григорий Корнеев, уроженцы села Никольское Александр Перегудов и Павел Шайкин, уроженец села Квашино Стефан Доценко, уроженец села Верхний Бык Иван Гудимов и полным кавалером ордена Славы стал уроженец села Квашино Максим Моисеенко.

На церемонию торжественного открытия Аллеи героев пришло около 300 человек. Всех присутствующих приветствовал детский духовой оркестр «Радуга» из села Рудни.

Почетным гостем на митинге был ветеран Великой Отечественной войны Иван Фориков.

— Я, как участник войны, знаю, какой ценой мы победили фашизм и как досталась нам эта победа. Спасибо вам, что не забываете ветеранов, для нас это важно. Вся Россия встречает этот праздник со слезами на глазах, — сказал Иван Фориков.

После открытия Аллеи героев все желающие посмотрели театрализованное представление, посвященное 72-й годовщине Великой Победы. Оно прошло на площади возле Воробьевского историко-краеведческого комплекса. Для зрителей прозвучали музыкальные и хореографические композиции на военную тематику. Здесь же возложили венки и гирлянду к памятнику выпускникам и учителям Воробьевской средней школы, павшим в боях.

Также в селе Рудня, на улице Заречная состоялось открытие памятного знака герою Советского Союза Григорию Корнееву.

Для установки памятника местные жители помогали денежными средствами, техникой и стройматериалами. В дальнейшем сельчане планируют огородить памятный знак, разбить клумбы с цветами, сделать детскую площадку.

— Это замечательная идея, установить памятный знак герою именно там, где жил Григорий Корнеев. Мы гордимся, что герой Советского Союза родом из нашего села, — сказал родственник Григория Корнеева Василий Серебряков.