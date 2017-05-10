Ватные палочки для чистки ушей оказались травмоопасны

Для подробного анализа количества травм Джатана и его коллеги подняли данные в Национальной электронной базе данных травм (NEISS) с 1990 по 2010 год. В ходе изучения данных выяснилось, что за 20 лет зафиксировано 263 тысячи случаев травматизма при использовании ватных палочек несовершеннолетними пациентами.

Резюмируя данные об опасности ватных палочек, Крис Джатана сообщает, что ушные каналы самоочищаются, однако при необходимости их чистку лучше всего доверять профессионалам. Заниматься гигиеной ушных каналов в домашних условиях американские медики не рекомендуют.

В Соединённых Штатах Америки ежедневно фиксируется 34 случая травм от чистки ушей ватными палочками, передает Лайф.