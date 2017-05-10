Обработка деревьев против горностаевой моли начнется в Иркутске 17 мая

Обработка зеленых насаждений против горностаевой моли начнется в Иркутске с 17 мая. Работы по борьбе с вредителями проведет МУПЭП «Горзеленхоз» совместно с управляющими компаниями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

Специалисты ежедневно, при условии хороших погодных условий, в ночное время с 22.00 до 06.00 будут обрабатывать деревья и кустарники.

«Со второй половины мая в городе начнется обработка деревьев. Работы будут проводить работники Горзеленхоза и управляющие компании, что позволит значительно увеличить объем. Эксперты отмечают, что популяция горностаевой моли идет на убыль благодаря своевременной обработке деревьев», — сказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

Напомним, что с прошлого года также проводится обработка на внутриквартальных и придомовых территориях. Жители города для обработки деревьев в своем дворе могут отправить заявку по электронной почте МУПЭП «Горзеленхоз». При этом, необходимо указать адрес, количество деревьев, нуждающихся в обработке, контактное лицо и телефон.