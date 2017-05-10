Капуста, картофель и огурцы подорожали, а гречка, масло и апельсины подешевели в Приангарье

Как 10 мая сообщила пресс-служба Иркутскстата, значительно подорожала капуста белокочанная (на 30%), свекла (на 21%), лук репчатый (на 19%), картофель (на 17%), огурцы (на 11%), лимоны и морковь (на 10%). На 1−4% дороже стали солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы, филе сельди солёной, разделанная рыба лососевых пород, говядина бескостная и баранина. В тех же пределах увеличились цены на сметану, кисломолочные продукты, молоко сгущенное, соки фруктовые, кофе, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, овощи замороженные, яблоки, виноград, бананы и мороженое. В то же время снизились цены на крупу гречневую, чеснок, апельсины (на 6%), яйца (на 5%), масло подсолнечное (на 4%), маргарин (на 3%), муку, сухофрукты, крупу овсяную и перловую (на 2%).

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,3%. Наибольший прирост цен зафиксирован на нитки швейные (на 5%), чашки чайные, зонты, сапоги цельнорезиновые и костюмы спортивные для взрослых (на 3%). На 1−2% выросли цены на белье постельное, полотенца, пеленки для новорожденных, шелковые платьевые ткани, отдельные предметы гардероба. В той же мере изменились цены на табачные изделия, краску для волос, ранцы, рюкзаки для школьников, бумажно-беловые товары, лампы электрические, землю для растений, еврошифер, велосипеды и мотоциклы, легковые автомобили.

Из медицинских товаров повысились цены на индапамид (на 4%), бинты, анальгин, поливитамины с макро- и микроэлементами (на 3%), йод (на 2%). В то же время снизились цены на валидол (на 5%), сульфацетамид (4) и настойку пустырника (на 3%).