Капуста, картофель и огурцы подорожали, а гречка, масло и апельсины подешевели в Приангарье
Цены на продукты выросли в Иркутской области в апреле 2017 года на 0,1%.
Цены на продукты выросли в Иркутской области в апреле 2017 года на 0,1%.
Как 10 мая сообщила
Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,3%. Наибольший прирост цен зафиксирован на нитки швейные (на 5%), чашки чайные, зонты, сапоги цельнорезиновые и костюмы спортивные для взрослых (на 3%). На 1−2% выросли цены на белье постельное, полотенца, пеленки для новорожденных, шелковые платьевые ткани, отдельные предметы гардероба. В той же мере изменились цены на табачные изделия, краску для волос, ранцы, рюкзаки для школьников,
Из медицинских товаров повысились цены на индапамид (на 4%), бинты, анальгин, поливитамины с макро- и микроэлементами (на 3%), йод (на 2%). В то же время снизились цены на валидол (на 5%), сульфацетамид (4) и настойку пустырника (на 3%).