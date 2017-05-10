Улицу Уборевича перекрыли во Владивостоке из-за провала
Дыра в асфальте образовалась на пересечении со Светланской (ФОТО).
Дыра в асфальте образовалась на пересечении со Светланской (ФОТО).
Владивосток, 10 мая, PrimaMedia.
Дорожные службы перекрыли улицу Уборевича во Владивостоке
Напомним, дыра глубиной 1,5 метра образовалась на пешеходном переходе. Стоит отметить, что из дыры в асфальте идет горячий пар, пешеходам приходится обходить провал стороной. Дорожники работающие на месте говорят, что планируют перекрыть теплоцентраль и положить сверху на дыру плиту. Возможной причиной провала асфальта называют прорыв трубы с горячей водой, который и подтопили дорогу.
В данный момент на подъезде к месту происшествия наблюдается пробкам. Затор начинается от автобусной остановки Лазо.