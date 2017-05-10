Улицу Уборевича перекрыли во Владивостоке из-за провала

Владивосток, 10 мая, PrimaMedia.

Дорожные службы перекрыли улицу Уборевича во Владивостоке из-за дорожного провала, который произошел сегодня, 10 мая. Пешеходный переход на пересечении со Светланской, недалеко от ГУМа огородили лентами и установили табличку «Объезд» для автомобилистов, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, дыра глубиной 1,5 метра образовалась на пешеходном переходе. Стоит отметить, что из дыры в асфальте идет горячий пар, пешеходам приходится обходить провал стороной. Дорожники работающие на месте говорят, что планируют перекрыть теплоцентраль и положить сверху на дыру плиту. Возможной причиной провала асфальта называют прорыв трубы с горячей водой, который и подтопили дорогу.

В данный момент на подъезде к месту происшествия наблюдается пробкам. Затор начинается от автобусной остановки Лазо.