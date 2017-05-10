В Сибири ученые создали уникальную модель вулкана

Как передает ТАСС, ученым удалось расплавить ксенолиты — горные породы, вынесенные на поверхность вулкана магмой, которые были привезены с одного из камчатских вулканов.

— Уникальность эксперимента по расплавлению ксенолитов с помощью мощного электронного пучка заключается в том, что мы можем проследить процессы плавления пород на глубине от 40 до 70 км без воздействия внешних факторов, увидеть, как переносятся микрокомпоненты в ксенолитах и образуются рудные месторождения. Таким образом, мы можем составить цепочку событий, начиная от глубинных процессов и заканчивая выносом пород на поверхность, и с помощью математических и физических моделей прогнозировать сейсмическую активность и исследовать месторождения, — передает информагентство слова главного научного сотрудника ИГМ СО РАН Виктора Шарапова.

Модель происходящих внутри вулкана процессов таким образом не создавал еще никто в мире, ведь и сама электронно-лучевая установка уникальна. Помимо вулканической активности, при помощи этого прибора можно смоделировать и другие сейсмические процессы и даже повторить состояние каменных метеоритов, при их вхождении в атмосферу земли. При этом основное предназначение «сварочного аппарата» будущего вовсе не в этом.