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13:09 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири ученые создали уникальную модель вулкана

Специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) и Института геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН новосибирского Академгородка провели уникальный эксперимент, смоделировав вулканические процессы при помощи установки для электронно-лучевой сварки.

Как передает ТАСС, ученым удалось расплавить ксенолиты — горные породы, вынесенные на поверхность вулкана магмой, которые были привезены с одного из камчатских вулканов.

— Уникальность эксперимента по расплавлению ксенолитов с помощью мощного электронного пучка заключается в том, что мы можем проследить процессы плавления пород на глубине от 40 до 70 км без воздействия внешних факторов, увидеть, как переносятся микрокомпоненты в ксенолитах и образуются рудные месторождения. Таким образом, мы можем составить цепочку событий, начиная от глубинных процессов и заканчивая выносом пород на поверхность, и с помощью математических и физических моделей прогнозировать сейсмическую активность и исследовать месторождения, — передает информагентство слова главного научного сотрудника ИГМ СО РАН Виктора Шарапова.

Модель происходящих внутри вулкана процессов таким образом не создавал еще никто в мире, ведь и сама электронно-лучевая установка уникальна. Помимо вулканической активности, при помощи этого прибора можно смоделировать и другие сейсмические процессы и даже повторить состояние каменных метеоритов, при их вхождении в атмосферу земли. При этом основное предназначение «сварочного аппарата» будущего вовсе не в этом.

— На установке выполняются заказы, в том числе для военно-промышленного комплекса России. С ее помощью также можно получать тонкие пленки, нанопорошки, материалы с заданными свойствами, — пояснил научный сотрудник ИЯФ СО РАН Юрий Семенов, добавив, что установка способна «варить» металлические поверхности толщиной до десяти сантиметров и при температуре 3300 градусов Цельсия, плавить вольфрам — самый тугоплавкий металл таблицы Менделеева.

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