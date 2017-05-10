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12:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

Биологи: не косите траву в Перми до конца июня

Специалисты считают, что эта мера поможет сохранить гнёзда овсянок и трясогузок.

Учёные биологического факультета ПГНИУ предлагают не косить траву в Перми до конца июня. По их мнению, именно так можно сохранить птичьи гнездовья и спасти пернатых от голода.

Обычно во время скашивания травы на территории города уничтожают гнёзда овсянок, коньков и трясогузок. Кроме того, это делает птиц лёгкой добычей для хищников: собак, серых ворон и чаек. Кошение трав биологи советуют ограничить в Саду камней, саду им. Миндовского, на склонах вдоль улицы Петропавловская и так далее.

«В это время начинается период выкармливания птенцов. Скошенные участки травы подвергаются усиленному воздействию солнечной радиации. Это приводит к гибели беспозвоночных животных, которые служат кормом для птиц», — говорит орнитолог, доктор биологических наук, профессор Пермского университета Александр Шепель.

Кронирование деревьев также сокращает число пригодных для гнездования площадей. Чтобы избежать экологических проблем, необходим более взвешенный, основанный на данных исследований учёных, подход к благоустройству территорий, считают специалисты.

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