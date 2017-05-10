В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” 10—12 мая в Крыму сохранится высокая пожарная опасность, в Бахчисарайском районе чрезвычайная пожарная опасность», — отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, курить и бросать горящие спички или окурки, использовать пиротехнические изделия, оставлять бутылки и другой мусор на освещенной солнцем поляне, а также выжигать траву и стерню.