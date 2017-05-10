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16:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новороссийске некая организация выкинула документы с личными данными своих клиентов в овраг

НОВОРОССИЙСК, 10 мая, ФедералПресс. В Новороссийске жители возмущены поступком некой организации. Она выбросила огромные пачки документов с личными данными своих клиентов на улицу.

Кипу официальных бумаг нашли в овраге, что находится неподалеку от переулка Фисанова. Среди них находятся копии паспортов, медицинские заключения, договоры и прочие документы, которые следовало бы скрыть от посторонних лиц.

Горожане негодуют, как можно было так подвергнуть сотни людей опасности, ведь найди этот «кладезь данных» мошенник, то многим не поздоровится, сообщает «Блокнот».

Обнаружившая документы местная жительница пояснила, что помимо этого есть и другая проблема. Этот овраг имеет важное значение с точки зрения безопасности. Во время паводков он спасает население от подтоплений. Но теперь овраг доверху забит бумагами, строительным мусором и прочими отходами. По словам женщины, администрация ставила здесь забор, однако и он не спас от образования стихийной свалки.

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