Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
ЖКХ без счетчиков может подешеветь в разы
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Участники "Евровидения" устроили плагиат номера Лазарева - СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Депутат Думы погиб на берегу Мертвого моря – СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Подготовка техники к Параду Победы
14:43 (мск), источник: Volga News

В ночь на 12 мая в Самарской области местами возможны заморозки

В ближайшие три рабочих дня в Самарской области сохранится неустойчивая погода, сообщают в Приволжском УГМС.

Временами будут отмечаться дожди разной интенсивности, наиболее обильные пройдут 11 мая в связи с выходом на районы региона циклонического вихря. Температурный фон ожидается пониженным, в ночь на 12 мая местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки.

В среду, 10 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха составит 15… 20 °C. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

В четверг, 11 мая, в ночные и дневные часы пройдут кратковременные дожди. Ночью похолодает от 12 до 7 °C, днем потеплеет от 13 до 18 °C. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

В пятницу, 12 мая, ночью малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 1… 6 °C, местами до -1 °C. В низких местах рельефа на почве заморозки от -0 до -2. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Воздух прогреется от 12 до 17 °C.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 500 тыс. жителей региона приняли участие в торжествах в День Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу Лаврова и Трампа
СМИ рассказали об отправке российской артиллерии в Сирию
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
ФСБ прокомментировала процедуру контроля на рейсах из Белоруссии
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото) В СМИ утекли фотографии, на которых, как утверждают авторы снимков, запечатлен новый компактный корейский кроссовер - Kona
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото Популярная российская актриса исполнила главную роль в новом историческом детективе НТВ «Казнить нельзя помиловать»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь