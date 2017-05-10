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13:13 (мск), источник: БЕЛТА

Артем и Ксения из NaviBand: опыт участия в «Евровидении» — незаменимый

Сегодня у Артема и Ксении из NaviBand начинается очень непростой период. Два дня генеральных репетиций и концерт полуфинала «Евровидения» — это все равно, что два конкурсных дня подряд.

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10
фотографий
10
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Дневная репетиция сегодня плавно перейдет в вечернюю, а она-то фактически конкурс: именно по итогам этого выступления артистам выставит баллы национальное жюри стран «Евровидения». Завтра у участников второго полуфинала еще одна дневная репетиция, а вечером, собственно, финиш — за вторую десятку стран проголосует зритель.

«Команда настроена оптимистично, — делится с корреспондентом БЕЛТА пиар-менеджер NaviBand на конкурсе Сергей Андрианов. — Английские букмекеры сегодня ставят Беларусь на восьмое место в полуфинале, аккредитованные на конкурсе журналисты — на третье-четвертое».

В столь масштабном проекте ребята прежде не участвовали, и важно было посмотреть, как они поведут себя на первой репетиции. Она скорее техническая, когда нужно освоиться, понять, что и как, и музыканты, конечно, волновались. По словам Сергея Андрианова, на второй индивидуальной репетиции уже было видно, что ребята готовы и собранны, и это придает уверенности всей команде.

Сами артисты сдержанны, о переживаниях не распространяются, но уже сегодня отмечают, что после завершения конкурса будут скучать по нему. Ведь опыт участия в «Евровидении» — незаменимый. Множество деталей, остающихся за кадром и о существовании которых не подозревают артисты, не то, что зрители, — безусловный плюс в багаж каждого музыканта, оказавшегося внутри «Евровидения». Плотный график репетиций, интервью, участие в евровидийных мероприятиях — одним словом, марафон. И так в течение двух недель, и все плотнее и жестче ближе к финишу.

Накануне белорусская делегация смотрела первый полуфинал и делала прогнозы. Робина Бенгтссона из Швеции Артем и Ксения сразу назвали финалистом.

Ксюша в этот вечер не говорила, берегла связки, но подтанцовывала.

Комментировал за двоих Артем. Представитель Австралии ребятам также понравился. У артистки из Азербайджана отметили не только голос и энергетику, но и драматургию номера. Номер Салвадора Собрала из Португалии ребята смотрели без комментариев, не отрываясь: смесь магнетизма и чистой простоты подкупил белорусских артистов.

А дуэт из Финляндии Norma John ребята считают образцом стиля и интеллигентного исполнения, творчество музыкантов очень нравится Артему и Ксении. Потому невыход в финал этой группы ребята расценили как потерю для финального концерта.

Как и невыход Грузии, за которую Артем и Ксения болели.

Шоу первого полуфинала им понравилось, и NaviBand примерно представляет, как будет выглядеть его выступление на телеэкране. Легкое волнение у ребят, конечно, присутствует, но они не позволяют себе углубиться в переживания. Ведь свою главную цель музыканты озвучили, едва стали представителями страны на этом конкурсе: познакомить Европу с белорусским языком и культурой, впервые исполнив песню на родном языке.

Родители Ксении и Артема будут на концерте полуфинала в зале. Хотят поддержать детей в ответственный момент, прочувствовать реакцию зрительного зала.

Педагог артистов по вокалу Ольга Дроздова за Артема и Ксению спокойна: «Ребята молодцы, они большие трудяжки. Мы все в них очень верим, верим в то, что все у них получится». Каким будет напутственное слово педагога для подопечных перед их ответственным выходом на сцену, Ольга пока не знает. Но, безусловно, это будет пожелание удачи, одобрения и поддержки.

Чего пожелает ребятам и вся Беларусь, не правда ли?

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