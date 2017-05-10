Артем и Ксения из NaviBand: опыт участия в «Евровидении» — незаменимый

Дневная репетиция сегодня плавно перейдет в вечернюю, а она-то фактически конкурс: именно по итогам этого выступления артистам выставит баллы национальное жюри стран «Евровидения». Завтра у участников второго полуфинала еще одна дневная репетиция, а вечером, собственно, финиш — за вторую десятку стран проголосует зритель.

«Команда настроена оптимистично, — делится с корреспондентом БЕЛТА пиар-менеджер NaviBand на конкурсе Сергей Андрианов. — Английские букмекеры сегодня ставят Беларусь на восьмое место в полуфинале, аккредитованные на конкурсе журналисты — на третье-четвертое».

В столь масштабном проекте ребята прежде не участвовали, и важно было посмотреть, как они поведут себя на первой репетиции. Она скорее техническая, когда нужно освоиться, понять, что и как, и музыканты, конечно, волновались. По словам Сергея Андрианова, на второй индивидуальной репетиции уже было видно, что ребята готовы и собранны, и это придает уверенности всей команде.

Сами артисты сдержанны, о переживаниях не распространяются, но уже сегодня отмечают, что после завершения конкурса будут скучать по нему. Ведь опыт участия в «Евровидении» — незаменимый. Множество деталей, остающихся за кадром и о существовании которых не подозревают артисты, не то, что зрители, — безусловный плюс в багаж каждого музыканта, оказавшегося внутри «Евровидения». Плотный график репетиций, интервью, участие в евровидийных мероприятиях — одним словом, марафон. И так в течение двух недель, и все плотнее и жестче ближе к финишу.