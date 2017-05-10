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13:27 (мск), источник: РБК

SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса Falcon Heavy

Американская космическая компания SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса Falcon Heavy, которая в следующем году должна вывести на орбиту грузовик с космическими туристами. Об этом представители ​SpaceX сообщили на своей официальной странице в Twitter.

«На прошлой неделе на нашем заводе по разработке ракет McGregor был проведен первый статический тест на огнестойкость центральной части Falcon Heavy», — рассказали в компании. К сообщению в SpaceX также прикрепили видеозапись испытаний.

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Они, как уточняет Sky News, завершились успешно. После ввода в эксплуатацию Falcon Heavy, по информации телеканала, должна стать самой мощной ракетой в мире. Первые ее полеты в SpaceX​ запланировали на 2017 год. ​​

На низкую околоземную орбиту Falcon Heavy способна поднимать 63 т. Стоимость ракеты в компании оценивают в $90 млн. Как предполагают в SpaceX, в 2018 году Falcon Heavy выведет на орбиту грузовик Dragon 2 (Crew Dragon), в котором будут находиться два космических туриста.

Миссия, согласно плану представителей компании, должна будет совершить недельный полет вокруг Луны.

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