К празднованию Дня города в Петербурге подготовят 173 мероприятия
В городе состоятся музыкальные фестивали, спортивные события и другие торжества.
В городе состоятся музыкальные фестивали, спортивные события и другие торжества.
В День города в Петербурге пройдут 173 праздничных мероприятия, сообщают «Невские новости». Торжество намечено в Северной столице на 27 мая.
Жителей и гостей города ждут различные спортивные и культурные события, выставка, концерты и уличные гуляния. Среди уже запланированных мероприятий —
27 мая Петербургу исполнится 314 лет.