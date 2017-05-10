К празднованию Дня города в Петербурге подготовят 173 мероприятия

В День города в Петербурге пройдут 173 праздничных мероприятия, сообщают «Невские новости». Торжество намечено в Северной столице на 27 мая.

Жителей и гостей города ждут различные спортивные и культурные события, выставка, концерты и уличные гуляния. Среди уже запланированных мероприятий — гала-концерт классического искусства на Дворцовой площади, Фестиваль мороженого на площади Островского, Бал национальностей на Васильевском острове и другие.

27 мая Петербургу исполнится 314 лет.