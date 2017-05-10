В Уфе пройдет фестиваль счастливых семей
УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе пройдет фестиваль счастливых семей, посвященный Международному дню семьи. Мероприятие состоится 15 мая на базе одного из санаториев.
УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе пройдет фестиваль счастливых семей, посвященный Международному дню семьи. Мероприятие состоится 15 мая на базе одного из санаториев.
Открытие праздника состоится в 14.30. Его участниками станут дети, воспитывающиеся в замещающих семьях Уфы, и их опекуны. Гостей ждут флешмобы, веселые конкурсы, караоке, выступление артистов кукольного театра, выставка творческих работ замещающих семей города. Все желающие смогут принять участие в приготовлении
В рамках фестиваля состоится концерт и награждение лучших замещающих семей столицы. Организаторы мероприятия — Управление по опеке и попечительству Уфы, а также городской Центр