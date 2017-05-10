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13:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пройдет фестиваль счастливых семей

УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе пройдет фестиваль счастливых семей, посвященный Международному дню семьи. Мероприятие состоится 15 мая на базе одного из санаториев.

Открытие праздника состоится в 14.30. Его участниками станут дети, воспитывающиеся в замещающих семьях Уфы, и их опекуны. Гостей ждут флешмобы, веселые конкурсы, караоке, выступление артистов кукольного театра, выставка творческих работ замещающих семей города. Все желающие смогут принять участие в приготовлении чак-чака.

В рамках фестиваля состоится концерт и награждение лучших замещающих семей столицы. Организаторы мероприятия — Управление по опеке и попечительству Уфы, а также городской Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья».

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