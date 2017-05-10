В Башкирии на Нугушском водохранилище предотвратили фестиваль рыбалки

На данной территории запрещено рыболовство, тем не менее, администрация нацпарка «Башкирия» взялась организовать массовое мероприятие.

«После получения прокурорского представления руководство усилило контроль за соблюдением экологического законодательства, приняло решение об установке дополнительных аншлагов с информацией о запрете рыбалки. Двое заместителей директора парка привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в природоохранной прокуратуре.