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17:17 (мск), источник: Городской репортер

В нескольких районах Ростова в мае и июне будут отключать воду

Из-за работ по техническому обследованию канализационного коллектора на улицах Ростова будут отключать водоснабжение, сообщает городской водоканал.

Так, воды не будет с 8:00 16 мая до 17:00 17 мая, с 8:00 23 мая до 17:00 24 мая, с 8:00 30 мая до 17:00 31 мая, с 8:00 6 июня до 17:00 7 июня по следующим адресам:

Первомайский район

— МКРН «Сельмаш» в границах улиц: просп. Мира, ул. Шолохова, ул. Металлургическая, просп. Сельмаш, ул. 1-ой Конной Армии.

— 2-й поселок Орджоникидзе в границах улиц: ул. Российская, ул. Курчатова, ул. Панфиловцев, ул. Шолохова.

— 1-й поселок Орджоникидзе в границах улиц: ул. Российская, ул. Урожайная, ул. Зеленодольская, ул. Клубная;.

— пос. Чкаловский в границах улиц: ул. Щербакова, ул. Орская, ул. Туполева, ул. Днепропетровская, ул. Каскадная, ул. Шостаковича, ул. Белорусская, ул. Казахская, ул. Киргизская, ул. Вятская, ул. 50-лет Ростсельмаша.

— МКРН «Темерник» в границах улиц: ул. Лелюшенко, ул. Миронова, ул. Думенко, ул. Штахановского.

Ворошиловский район

— в границах улиц: ул. Фурмановская, ул. Нариманова, ул. Евдокимова, ул. Ленина, ул. Врубовая, ул. Новаторов, просп. М. Нагибина, ул. Орбитальная, ул. Армянская, ул. Обсерваторная, ул. Вселенная.

— МКРН «Северный» в границах улиц: — ул. Волкова, просп. Космонавтов, ул. Комарова, ул. Добровольского, ул. Б. Капустина, просп. Королева.

— совхоз «Темерницкий».

Октябрьский район

— в границах улиц: ул. Погодина, ул. Шеболдаева, ул. Немировича-Данченко, ул. Ц. Кунникова, ул. Ларина, ул. Нансена, пл. 2-ой Пятилетки, ул. Зоологическая, ул. Тоннельная, ул. Таганрогская, ул. Тимошенко, ул. Оганова, ул. Вавилова, ул. Особенная.

— МКРН «Военвед» в границах улиц: ул. Горшкова, ул. Дебальцевская.

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