В Украине появятся экспериментальные дорожные знаки

Об этом сообщает AutoNews.

В частности, первым городом, в котором будет можно увидеть новые знаки, станет Львов.

На днях такое решение приняли депутаты на сессии Львовского горсовета. В ближайшее время комиссия по безопасности дорожного движения определит места для установки знаков.

Львовские депутаты считают, что такие информационные знаки, хотя и не предусмотрены ДСТУ, сделают дороги безопаснее.