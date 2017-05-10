В Украине появятся экспериментальные дорожные знаки
На дорогах Украины появятся новые, экспериментальные дорожные знаки. Они будут носить информационный характер для велосипедистов, электромобилей и родителей с детьми.
На дорогах Украины появятся новые, экспериментальные дорожные знаки. Они будут носить информационный характер для велосипедистов, электромобилей и родителей с детьми.
Об этом сообщает AutoNews.
В частности, первым городом, в котором будет можно увидеть новые знаки, станет Львов.
На днях такое решение приняли депутаты на сессии Львовского горсовета. В ближайшее время комиссия по безопасности дорожного движения определит места для установки знаков.
Львовские депутаты считают, что такие информационные знаки, хотя и не предусмотрены ДСТУ, сделают дороги безопаснее.