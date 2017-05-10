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14:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Работники перинатального центра Иркутска попросили не «кошмарить» их различными проверками

Коллектив обратился с такой просьбой к спикеру ЗС.

Сотрудники Иркутского городского перинатального центра обратились к председателю регионального парламента Сергею Брилке с просьбой оградить коллектив и главного врача Ирину Ежову от многочисленных проверок контролирующих органов. Комитет по здравоохранению и социальной защите ЗакСа Приангарья рассмотрел на заседании сегодня, 10 мая, обращение, под которым подписалось 190 работников. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

«В нашем центре за последний год побывали разные надзорные организации, которые осуществляют свои проверки одна за другой. Так, за 2016 год мы прошли проверку следующих организаций: Росздравнадзора, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения Иркутской области, прокуратуры. С 10 января 2017 года в наш перинатальный центр зашла проверка Контрольно-счетной палаты, которая была у нас более двух месяцев. Далее к нам заходило повторно министерство здравоохранения Иркутской области. Все вышеперечисленное не дает возможность коллективу нормально выполнять свои функциональные обязанности во благо Иркутска и области», — зачитал обращение коллектива заместитель спикера, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области Андрей Лабыгин.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Иркутского городского перинатального центра Светлана Ионушене рассказала о том, что несколько проверок было инициировано различными органами после обращений людей, которые не имеют отношения к коллективу медучреждения.

«Мы попросили Заксобрание помочь нам разобраться в сложившейся ситуации», — отметила она.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая, все проверки в перинатальном центре проводились не по анонимным, а только по зарегистрированным обращениям. По ее словам, с 2016 года прошло три проверки учреждения, большую часть выявленных нарушений уже устранили.

«В целом, работа учреждения за год была признана неудовлетворительной. Перинатальный центр поставлен на контроль для заслушивания. Были замечания в части недостижения целевых показателей по заработной плате. Были вопросы о контроле за качеством медицинской деятельности, а также об организации гинекологической службы. Планируется следующее заслушивание учреждения в начале июня. Все проверки были обоснованы», — сказала заместитель министра.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутской области Ольга Ризман подчеркнула, что КСП проверяла перинатальный центр впервые за весь период деятельности.

Наша проверка была проведена на основании обращения Законодательного собрания Иркутской области. Она была включена в план на 2017 год. За весь период нашей деятельности мы ни разу не проверяли Иркутский и Ангарский перинатальные центры. Это была первая наша проверка. Отчет направлен в Законодательное собрание и губернатору. Всего по результатам контрольного мероприятия по Иркутскому перинатальному центру стоимостные нарушения составили 22 млн рублей. Большинство на сегодняшний день устранено. Полностью переработано положение об оплате труда, — отметила она.

Елена Голенецкая добавила, что речи о смене руководства Иркутского городского перинатального центра не идет. Однако все недочеты должны быть устранены в кратчайшие сроки.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области Андрей Лабыгин обратил внимание на то, что уровень оказания медицинской помощи должен быть как можно выше. По его мнению, нельзя допускать социальную напряженность в трудовом коллективе.

«В министерстве, Законодательном собрании и Контрольно-счетной палате нет моментов, связанных с тем, чтобы создать напряженность. Разговоры о смене главного врача разговора не ведутся. Недостатки медучреждения не являются чем-то из ряда вон выходящим», — сказал депутат.

Андрей Лабыгин завершил рассмотрение данного вопроса словами президента России Владимира Путина, которые он произнес во время послания в декабре 2014 года: «Если предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить».

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