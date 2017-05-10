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13:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Остановку транспорта на улице Станционной в Новосибирске запретят с 1 июня

Остановка транспорта по четной стороне ул. Станционной на участке от Бетонного переезда до ул. 2-ой Станционной будет запрещена с 1 июня, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Остановку транспорта на улице Станционной в Новосибирске запретят с 1 июня, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Остановка транспорта по четной стороне ул. Станционной на участке от Бетонного переезда до ул. 2-ой Станционной будет запрещена с 1 июня.

Решение было принято департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска для того, чтобы убрать заторы на дороге и обеспечить безопасность движения.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.

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