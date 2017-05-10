Остановку транспорта на улице Станционной в Новосибирске запретят с 1 июня
Остановка транспорта по четной стороне ул. Станционной на участке от Бетонного переезда до ул. 2-ой Станционной будет запрещена с 1 июня, сообщает
Остановка транспорта по четной стороне ул. Станционной на участке от Бетонного переезда до ул. 2-ой Станционной будет запрещена с 1 июня, сообщает
Остановку транспорта на улице Станционной в Новосибирске запретят с 1 июня, сообщает
Остановка транспорта по четной стороне ул. Станционной на участке от Бетонного переезда до ул. 2-ой Станционной будет запрещена с 1 июня.
Решение было принято департаментом транспорта и
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.