Остановку транспорта на улице Станционной в Новосибирске запретят с 1 июня, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Остановка транспорта по четной стороне ул. Станционной на участке от Бетонного переезда до ул. 2-ой Станционной будет запрещена с 1 июня.

Решение было принято департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска для того, чтобы убрать заторы на дороге и обеспечить безопасность движения.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.