Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Порошенко высказался о «Бессмертном полке» в России и на Украине
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые кадры
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Теракт в ДНР: совершено покушение на главу республики – СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
13:47 (мск), источник: dostup1.ru

Шквалистый ветер прогнозируется в Челябинской области 11 мая

Отдельные порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду, предупреждают синоптики.

Шквалистый ветер и грозы прогнозируют синоптики на предстоящие сутки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на четверг в регионе местами возможны небольшие дожди, плюс 1−6, на юге — до 11 градусов. Днем 11 мая в большинстве районов пройдут небольшие дожди, на западе — умеренные, не исключены грозы, будет плюс 19−24, в горах — до 14, ветер южный — юго-восточный, отдельные порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью плюс 4−6, завтра днем — 20−22, временами усиление ветра до 16 м/с.

По информации регионального МЧС, в ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на реках и увеличение притока к водохранилищам в связи с прошедшими и прогнозируемыми осадками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+11°
полупрозрачная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
66 %
высокая
0 м/с
нет ветра
Иномарка «воткнулась» капотом в землю после столкновения с ВАЗом в Магнитогорске
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
СМИ рассказали об отправке российской артиллерии в Сирию
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
ФСБ прокомментировала процедуру контроля на рейсах из Белоруссии
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые кадры Популярная российская актриса исполнила главную роль в новом историческом детективе НТВ «Казнить нельзя помиловать»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь