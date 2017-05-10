Шквалистый ветер прогнозируется в Челябинской области 11 мая

Шквалистый ветер и грозы прогнозируют синоптики на предстоящие сутки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на четверг в регионе местами возможны небольшие дожди, плюс 1−6, на юге — до 11 градусов. Днем 11 мая в большинстве районов пройдут небольшие дожди, на западе — умеренные, не исключены грозы, будет плюс 19−24, в горах — до 14, ветер южный — юго-восточный, отдельные порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью плюс 4−6, завтра днем — 20−22, временами усиление ветра до 16 м/с.

По информации регионального МЧС, в ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на реках и увеличение притока к водохранилищам в связи с прошедшими и прогнозируемыми осадками.