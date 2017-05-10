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13:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Штрафстоянки для скота появились в ЮКО

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. В южноказахстанском городе Кентау полицейские организовали «штрафстоянку» для бесхозной домашней скотины, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел региона.

Источник: Sputniknews.kz

Отмечается, что авторами такой инициативы стали полицейские, идею поддержали власти региона. Во всех районах области должны отводиться специальные территории, так называемые «штрафстоянки», для домашней скотины, не имеющих документов, тавро и бирок, оставшихся без присмотра. Как объясняют в ДВД, это необходимо для предупреждения скотокрадства и безответственного выпаса домашнего скота.

«Первая в области такая “штрафстоянка” появилась в Кентау. Сюда ежедневно стражи порядка привозят бесхозную скотину, не имеющих бирок и тавро. Затем полицейскими принимаются меры к розыску владельцев скота для предъявления административных взысканий. Найденный бесхозный скот передается законным владельцам после предъявления ими соответствующих документов. Если же у скотины отсутствует тавро и бирки, то ее возвращают владельцам в присутствии двух свидетелей», — говорится в сообщении.

Полицейские доставили на «штрафстоянку» семь коров, принадлежащих местному жителю, который оставил их без присмотра пастись на территории города. Владельцу скотины вынесено предупреждение.

Также отмечается, что в результате принятых мер удалось снизить число фактов скотокрадства на территории Кентау в четыре раза. «Так, если за первые 4 месяца прошлого года было совершено 12 фактов краж скота, то за тот же период 2017 года зарегистрировано всего 3 факта, из которых два раскрыты», — отметили в ведомстве.

Как показывает практика, большинство краж скота совершается злоумышленниками с вольных пастбищ или хозяйственных построек из-за халатности самих хозяев. Выпуская домашних животных на пастбища, владельцы на свой страх и риск оставляют его без присмотра. После обнаружения пропажи начинают самостоятельные поиски и только потом обращаются с заявлением в полицию, что многократно снижает шансы на раскрытие преступления по «горячим следам».

Полицейские Кентау рекомендуют гражданам не оставлять домашнюю скотину без присмотра, поставить на нее тавро и бирки, а в случае ее пропажи незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

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