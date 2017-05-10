Штрафстоянки для скота появились в ЮКО
АСТАНА, 10 мая — Sputnik. В южноказахстанском городе Кентау полицейские организовали «штрафстоянку» для бесхозной домашней скотины, сообщает
АСТАНА, 10 мая — Sputnik. В южноказахстанском городе Кентау полицейские организовали «штрафстоянку» для бесхозной домашней скотины, сообщает
Отмечается, что авторами такой инициативы стали полицейские, идею поддержали власти региона. Во всех районах области должны отводиться специальные территории, так называемые «штрафстоянки», для домашней скотины, не имеющих документов, тавро и бирок, оставшихся без присмотра. Как объясняют в ДВД, это необходимо для предупреждения скотокрадства и безответственного выпаса домашнего скота.
«Первая в области такая “штрафстоянка” появилась в Кентау. Сюда ежедневно стражи порядка привозят бесхозную скотину, не имеющих бирок и тавро. Затем полицейскими принимаются меры к розыску владельцев скота для предъявления административных взысканий. Найденный бесхозный скот передается законным владельцам после предъявления ими соответствующих документов. Если же у скотины отсутствует тавро и бирки, то ее возвращают владельцам в присутствии двух свидетелей», — говорится в сообщении.
Полицейские доставили на «штрафстоянку» семь коров, принадлежащих местному жителю, который оставил их без присмотра пастись на территории города. Владельцу скотины вынесено предупреждение.
Также отмечается, что в результате принятых мер удалось снизить число фактов скотокрадства на территории Кентау в четыре раза. «Так, если за первые 4 месяца прошлого года было совершено 12 фактов краж скота, то за тот же период 2017 года зарегистрировано всего 3 факта, из которых два раскрыты», — отметили в ведомстве.
Как показывает практика, большинство краж скота совершается злоумышленниками с вольных пастбищ или хозяйственных построек
Полицейские Кентау рекомендуют гражданам не оставлять домашнюю скотину без присмотра, поставить на нее тавро и бирки, а в случае ее пропажи незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.