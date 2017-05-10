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14:14 (мск), источник: Новости Перми

МЧС предупреждает о плохой погоде

11 мая 2017 года в Пермском крае ожидается неблагоприятная погода: сильный ветер, дождь, мокрый снег. Прикамцев просят быть осторожными.

Источник: Новости Перми

ГУ МЧС по Пермскому краю сообщает, что прикамцев ждут такие погодные условия, как сильные осадки и шквалистый ветер. Ночью ветер будет северо-западный, днем северо-восточный. Также днем его порывы могут достичь 20 м/с.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — рекомендует ведомство.

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