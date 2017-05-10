МЧС предупреждает о плохой погоде

ГУ МЧС по Пермскому краю сообщает, что прикамцев ждут такие погодные условия, как сильные осадки и шквалистый ветер. Ночью ветер будет северо-западный, днем северо-восточный. Также днем его порывы могут достичь 20 м/с.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — рекомендует ведомство.