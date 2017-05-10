МЧС предупреждает о плохой погоде
11 мая 2017 года в Пермском крае ожидается неблагоприятная погода: сильный ветер, дождь, мокрый снег. Прикамцев просят быть осторожными.
11 мая 2017 года в Пермском крае ожидается неблагоприятная погода: сильный ветер, дождь, мокрый снег. Прикамцев просят быть осторожными.
ГУ МЧС по Пермскому краю сообщает, что прикамцев ждут такие погодные условия, как сильные осадки и шквалистый ветер. Ночью ветер будет
«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — рекомендует ведомство.