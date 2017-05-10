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14:20 (мск), источник: Om1.ru

Омич на 9 мая разъезжал по городу с «трупом» фашиста в багажнике

Горожанин нестандартно украсил свой автомобиль к празднику.

День Победы в Омске горожане отмечали с размахом. Некоторые омичи нарядились в военную форму и обзавелись праздничной символикой: флажками, Георгиевскими лентами.

Однако некоторые горожане особенно привлекали внимание своим необычным видом. Так, неизвестный автомобилист оригинально оттюнинговал свой автомобиль в военном стиле. Необычную машину видели вчера на улицах города, фотография появилась в разгар празднования Дня Победы в паблике «Омск Live».

Отечественный внедорожник «Нива» был разукрашен в камуфляжных цветах, а на крыше можно заметить смятый брезент. Но самое причудливое в праздничной «прокачке» автомобиля — муляж человеческого тела, торчащий из закрытого багажника.

Судя по нарисованной на спине свастике, запрещенному символу во многих странах, «труп» олицетворяет фашиста. На «теле» можно заметить красную краску, имитирующую кровь, а искусственная голова манекена немецкого солдата, болтающаяся возле выхлопной трубы, волочилась по дороге.

Очевидно, таким замысловатым способом водитель автомобиля решил отдать дань ветеранам и почтить память погибших на Великой Отечественной Войне.

Однако, омичи в большинстве своем не оценили задумку автомобилиста. Горожанам не понравилось, что знак, считающийся символом фашизма, выставлен на всеобщее обозрение, тем более в День Победы. Пользователи сети сетуют, что с каждым годом 9 мая становится похож на карнавал.

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