Омич на 9 мая разъезжал по городу с «трупом» фашиста в багажнике

День Победы в Омске горожане отмечали с размахом. Некоторые омичи нарядились в военную форму и обзавелись праздничной символикой: флажками, Георгиевскими лентами.

Однако некоторые горожане особенно привлекали внимание своим необычным видом. Так, неизвестный автомобилист оригинально оттюнинговал свой автомобиль в военном стиле. Необычную машину видели вчера на улицах города, фотография появилась в разгар празднования Дня Победы в паблике «Омск Live».

Отечественный внедорожник «Нива» был разукрашен в камуфляжных цветах, а на крыше можно заметить смятый брезент. Но самое причудливое в праздничной «прокачке» автомобиля — муляж человеческого тела, торчащий из закрытого багажника.

Судя по нарисованной на спине свастике, запрещенному символу во многих странах, «труп» олицетворяет фашиста. На «теле» можно заметить красную краску, имитирующую кровь, а искусственная голова манекена немецкого солдата, болтающаяся возле выхлопной трубы, волочилась по дороге.

Очевидно, таким замысловатым способом водитель автомобиля решил отдать дань ветеранам и почтить память погибших на Великой Отечественной Войне.