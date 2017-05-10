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14:42 (мск), источник: 365info.kz

Жару до +35 прогнозируют синоптики в ближайшие дни

В период с 11 по 13 мая на большей части территории Казахстана ожидаются дожди и сильный порывистый ветер.

Источник: 365info.kz

Неустойчивый характер погоды связан с попеременным прохождением теплых и холодных атмосферных фронтов, передает «Казгидромет». Несмотря на осадки, понижения температуры не предвидится. В южных, юго-восточных и восточных областях дождь ожидается только в ближайшие сутки, после чего начнется очередное повышение температуры.

К 12—13 мая термометры покажут до +27 +35 градусов, что значительно выше климатической нормы. Также синоптики подготовили консультативный прогноз погоды для Астаны и Алматы. Астана на 11 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9−14 м/с.

Температура ночью +12+14°С, днем +25+27°С; на 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с пере-ходом на северный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +27+29°С; на 13 мая: переменная облачность, днем дождь. Ветер северный, северо-западный 9−14 м/с.

Температура ночью +10+12°С, днем +22+24°С. Алматы на 11 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 0−5, при грозе порывы 8 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +25+27°С; на 12 мая: переменная облачность, без осадков.

Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +27+29°С; на 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с.

Температура ночью +13+15°С, днем +29+31°С.

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