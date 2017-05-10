Жару до +35 прогнозируют синоптики в ближайшие дни
В период с 11 по 13 мая на большей части территории Казахстана ожидаются дожди и сильный порывистый ветер.
В период с 11 по 13 мая на большей части территории Казахстана ожидаются дожди и сильный порывистый ветер.
Неустойчивый характер погоды связан с попеременным прохождением теплых и холодных атмосферных фронтов, передает «Казгидромет». Несмотря на осадки, понижения температуры не предвидится. В южных,
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Температура ночью +12+14°С, днем +25+27°С; на 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер
Температура ночью +10+12°С, днем +22+24°С. Алматы на 11 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 0−5, при грозе порывы 8 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +25+27°С; на 12 мая: переменная облачность, без осадков.
Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +27+29°С; на 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с.
Температура ночью +13+15°С, днем +29+31°С.