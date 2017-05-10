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15:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые популярные российские курорты на лето

Список из 10 самых популярных российских курортов для летнего отдыха возглавил Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства «ТурСтат», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру» в среду, 10 мая. Рейтинг составлен на основе данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей.

Средняя стоимость проживания в Сочи этим летом составит 3,2 тысячи рублей в сутки.

Второе место рейтинга досталось Анапе (2,9 тысячи рублей за ночь), третье — Геленджику (2,8 тысячи).

Геленджик

В десятку также вошли Ялта, Евпатория, Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

Светлогорск

Отмечается, что на курортах Краснодарского края и Крыма проживание в летний сезон бронируют в среднем на 10 ночей. При этом дешевле всего жилье обойдется в Евпатории (две тысячи рублей в сутки) и Ейске (2,1 тысячи рублей).

Ейск

В начале мая более четверти россиян (26 процентов) в ходе масштабного опроса заявили, что намерены потратить на отдых грядущим летом от 78 до 156 тысяч рублей. Примерно столько же российских путешественников готовы заплатить за летний отдых 39−78 тысяч рублей.

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