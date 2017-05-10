Названы самые популярные российские курорты на лето
Список из 10 самых популярных российских курортов для летнего отдыха возглавил Сочи.
Список из 10 самых популярных российских курортов для летнего отдыха возглавил Сочи.
Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства «ТурСтат», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру» в среду, 10 мая. Рейтинг составлен на основе данных региональных администраций и систем
Второе место рейтинга досталось Анапе (2,9 тысячи рублей за ночь), третье — Геленджику (2,8 тысячи).
В десятку также вошли Ялта, Евпатория, Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.
Отмечается, что на курортах Краснодарского края и Крыма проживание в летний сезон бронируют в среднем на 10 ночей. При этом дешевле всего жилье обойдется в Евпатории (две тысячи рублей в сутки) и Ейске (2,1 тысячи рублей).
В начале мая более четверти россиян (26 процентов) в ходе масштабного опроса заявили, что намерены потратить на отдых грядущим летом от 78 до 156 тысяч рублей. Примерно столько же российских путешественников готовы заплатить за летний отдых 39−78 тысяч рублей.