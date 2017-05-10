Представлена образовательная программа Дягилевского фестиваля

Лекции также проведут композитор Алексей Сюмак, театровед Алексей Парин, музыковеды Левон Акопян и Ольга Манулкина.

Откроется новый цикл мировой премьерой #Брэдбериоперы, которую по рассказам Рэя Брэдбери создавали выпускники образовательной программы Дягилевского фестиваля прошлого года и Международной академии молодых композиторов в Чайковском. Дирижёрам и режиссёрам помогали молодые композиторы Андрей Бесогонов («Фрукты c самого дна вазы») и Анна Поспелова («Уснувший»).

Композитор Алексей Сюмак считает идею создания этой оперы крайне интересной:

«Как правило, композитор работает в одиночестве, общается только с либреттистом. И когда партитура закончена, начинается поиск режиссёра. Здесь ребята работают вместе, дополняя друг друга, учась друг у друга, и, главное, формируя одно видение будущего произведения. Это некий “идеальный” вариант сотворчества».

Открытие пройдёт в частной филармонии «Триумф». Кроме этой площадки, образовательная программа также задействует фестивальный клуб, Большой зал Пермского института культуры, где пройдёт множество мастер-классов музыкантов, Органный зал и «Центр городской культуры».

Расписание событий образовательной программы:

15 мая

— 11.00, Большой зал Пермского института культуры:

Мастер-класс ансамбля старинной музыки Ensemble Micrologus (вокал, хоровое дирижирование).

— 13.30, Частная филармония «Триумф»:

Мировая премьера. #Брэдбериопера.

— 16.00, Большой зал Пермского института культуры:

Мастер-класс Андрея Баранова (скрипка) и Александра Бузлова (виолончель).

— 17.00, Фестивальный клуб:

Встреча с Теодором Курентзисом.

16 мая

— 13.30, Большой зал Пермского института культуры:

Мастер-класс Айлена Притчина (скрипка).

— 16.00, Центр городской культуры:

Лекция искусствоведа Павла Павлинова «Творчество “мирискусников” после 1917 года. Вопросы стилевых предпочтений».

17 мая

— 11.00, Органный зал:

Авторская лекция-экскурсия по выставке «Комментарий к музыкальному сочинению» куратора Анастасии Козаченко-Стравинской.

— 16.00, Фестивальный клуб:

Лекция театроведа Алексея Парина «От опер А. Берга до наших дней».

18 мая

— 11.00, Органный зал:

Авторская лекция-экскурсия по выставке «Комментарий к музыкальному сочинению» куратора Никиты Спиридонова.

— 16.00, Фестивальный клуб:

Лекция с видеопоказом театроведа Алексея Парина «Опера А. Берга “Воццек”, опера А. Шёнберга “Моисей и Арон”».

19 мая

— 11.00, Большой зал Пермского института культуры:

Мастер-класс Игоря Бобовича (виолончель).

— 13.30, Большой зал Пермского института культуры:

Мастер-класс Виталия Полонского (хоровое дирижирование).

— 16.00, Фестивальный клуб:

Лекция с видеопоказом театроведа Алексея Парина «Опера Б. А. Циммермана “Солдаты” и опера К. Штокгаузена “Свет”».