Представлена образовательная программа Дягилевского фестиваля
В этом году во время образовательной программы Дягилевского фестиваля, с 15 по 24 мая, зрители смогут увидеть
В этом году во время образовательной программы Дягилевского фестиваля, с 15 по 24 мая, зрители смогут увидеть
Лекции также проведут композитор Алексей Сюмак, театровед Алексей Парин, музыковеды Левон Акопян и Ольга Манулкина.
Откроется новый цикл мировой премьерой #Брэдбериоперы, которую по рассказам Рэя Брэдбери создавали выпускники образовательной программы Дягилевского фестиваля прошлого года и Международной академии молодых композиторов в Чайковском. Дирижёрам и режиссёрам помогали молодые композиторы Андрей Бесогонов («Фрукты c самого дна вазы») и Анна Поспелова («Уснувший»).
Композитор Алексей Сюмак считает идею создания этой оперы крайне интересной:
«Как правило, композитор работает в одиночестве, общается только с либреттистом. И когда партитура закончена, начинается поиск режиссёра. Здесь ребята работают вместе, дополняя друг друга, учась друг у друга, и, главное, формируя одно видение будущего произведения. Это некий “идеальный” вариант сотворчества».
Открытие пройдёт в частной филармонии «Триумф». Кроме этой площадки, образовательная программа также задействует фестивальный клуб, Большой зал Пермского института культуры, где пройдёт множество
Расписание событий образовательной программы:
15 мая
— 11.00, Большой зал Пермского института культуры:
— 13.30, Частная филармония «Триумф»:
Мировая премьера. #Брэдбериопера.
— 16.00, Большой зал Пермского института культуры:
— 17.00, Фестивальный клуб:
Встреча с Теодором Курентзисом.
16 мая
— 13.30, Большой зал Пермского института культуры:
— 16.00, Центр городской культуры:
Лекция искусствоведа Павла Павлинова «Творчество “мирискусников” после 1917 года. Вопросы стилевых предпочтений».
17 мая
— 11.00, Органный зал:
Авторская
— 16.00, Фестивальный клуб:
Лекция театроведа Алексея Парина «От опер А. Берга до наших дней».
18 мая
— 11.00, Органный зал:
Авторская
— 16.00, Фестивальный клуб:
Лекция с видеопоказом театроведа Алексея Парина «Опера А. Берга “Воццек”, опера А. Шёнберга “Моисей и Арон”».
19 мая
— 11.00, Большой зал Пермского института культуры:
— 13.30, Большой зал Пермского института культуры:
— 16.00, Фестивальный клуб:
Лекция с видеопоказом театроведа Алексея Парина «Опера Б. А. Циммермана “Солдаты” и опера К. Штокгаузена “Свет”».