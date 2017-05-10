Прокуратура в Казани выявила нарушения в сфере закупок
Правонарушителей привлекли к административной ответственности, они оштрафованы.
Правонарушителей привлекли к административной ответственности, они оштрафованы.
(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В процессе проверки предприятия «Городские мосты» и ООО «Казанский химический
По закону заказчик обязан своевременно размещать сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиками, по результатам закупок, работ и услуг в единой информационной системе.
Прокуратурой установлено, что в 2016 году данные предприятия несвоевременно разместили указанные сведения. Помимо этого, исследовательским институтом не были размещены отчеты об исполнении контрактов за ноябрь и декабрь 2016 года.
По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении экономиста предприятия «Городские мосты» и начальника отдела закупок АО «Казанский химический