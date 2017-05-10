Прокуратура в Казани выявила нарушения в сфере закупок

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В процессе проверки предприятия «Городские мосты» и ООО «Казанский химический научно-исследовательский институт» прокуратура Советского района выявила нарушения законодательства о закупках, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По закону заказчик обязан своевременно размещать сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиками, по результатам закупок, работ и услуг в единой информационной системе.

Прокуратурой установлено, что в 2016 году данные предприятия несвоевременно разместили указанные сведения. Помимо этого, исследовательским институтом не были размещены отчеты об исполнении контрактов за ноябрь и декабрь 2016 года.