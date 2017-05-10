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14:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокуратура в Казани выявила нарушения в сфере закупок

Правонарушителей привлекли к административной ответственности, они оштрафованы.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В процессе проверки предприятия «Городские мосты» и ООО «Казанский химический научно-исследовательский институт» прокуратура Советского района выявила нарушения законодательства о закупках, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По закону заказчик обязан своевременно размещать сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиками, по результатам закупок, работ и услуг в единой информационной системе.

Прокуратурой установлено, что в 2016 году данные предприятия несвоевременно разместили указанные сведения. Помимо этого, исследовательским институтом не были размещены отчеты об исполнении контрактов за ноябрь и декабрь 2016 года.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении экономиста предприятия «Городские мосты» и начальника отдела закупок АО «Казанский химический научно-исследовательский институт» по статье «Нарушение в сфере закупок товаров, работ, услуг». Правонарушители оштрафованы на две тысячи рублей каждый.

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