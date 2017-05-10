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14:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

До конца недели в Татарстане температура будет на 5−6 градусов ниже нормы

Неустойчивая погода с осадками продержится до начала следующей недели.

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). До конца текущей недели и в начале следующей в Татарстане сохранится холодная погода — на 5−6 градусов ниже температурной нормы для этого периода. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды РТ Ирина Трущина.

«По предварительным прогнозам, до конца этой недели и в начале следующей ни о каком тепле пока речи не идет», — пояснила собеседница агентства.

Более того, метеорологи предупреждают, что завтра, 11 мая, ночью и днем местами по Татарстану ожидаются сильные дождьи, грозы и усиления ветра до 15−18 м/с.

12 мая в регионе при юго-западном умеренном ветре ночью прогнозируется от 0 до 5 градусов тепла, в отдельных районах от 0 до 1 градуса мороза. Днем местами ветер достигнет 15−20 м/с, воздух прогреется максимум до 9−14 градусов тепла.

В ночь с 12 на 13 мая будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди, будет дуть западный умеренный ветер. В большинстве районов также будет от 0 до 5 градусов тепла, в отдельных районах — до -1. Днем местами ветер усилится до 17 м/с, максимальная температура не превысит +8, +13 градусов.

Таким образом, по словам начальника отдела метеопрогнозов УГМС по РТ, в республике по сравнению с Москвой, где 9 мая была зафиксирована самая низкая температура (+4 градуса) за последние 72 года, в ближайшие дни рекорд максимально низких температур на этот календарный период побит не будет.

«Каких-то рекордов мы не побьем, просто будет холодная погода — неустойчивая, с дождями, с осадками, на 5−6 градусов ниже нормы», — заключила Ирина Трущина.

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