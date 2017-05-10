В Крым возвращаются заморозки
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове ожидается резкое понижение температуры воздуха, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове ожидается резкое понижение температуры воздуха, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночью и утром 11 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до —2 градусов», — уточнили в МЧС.
В связи с надвигающейся непогодой крымские спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), по прогнозам синоптиков