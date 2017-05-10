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14:23 (мск), источник: РИА Крым

В Крым возвращаются заморозки

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове ожидается резкое понижение температуры воздуха, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночью и утром 11 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до —2 градусов», — уточнили в МЧС.

В связи с надвигающейся непогодой крымские спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), по прогнозам синоптиков 10—12 мая в Крыму сохранится высокая пожарная опасность, в Бахчисарайском районе — чрезвычайная пожарная опасность.

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