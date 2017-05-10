В Крым возвращаются заморозки

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночью и утром 11 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до —2 градусов», — уточнили в МЧС.

В связи с надвигающейся непогодой крымские спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.