Жителей Самарской области просят не посещать леса из-за проведения химической обработки

Работы в очаге распространения насекомого-вредителя проведут на общей площади 7,6 тысяч гектаров. На проведение работ из федерального бюджета выделено более 7 млн рублей.

Обработки будут проводиться с использованием химического препарата «Димилин, СП». Министерство лесного хозяйства убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. На лесных участках, где введено ограничение, будут установлены предупредительные аншлаги о применении пестицидов и периоде действия ограничений. Посещение лесов после обработки разрешено через 20 дней, сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.