Жителей Самарской области просят не посещать леса из-за проведения химической обработки
В период с 15 мая по 4 июня на территории Кинельского,
В период с 15 мая по 4 июня на территории Кинельского,
Работы в очаге распространения
Обработки будут проводиться с использованием химического препарата «Димилин, СП». Министерство лесного хозяйства убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. На лесных участках, где введено ограничение, будут установлены предупредительные аншлаги о применении пестицидов и периоде действия ограничений. Посещение лесов после обработки разрешено через 20 дней, сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.