В Кольцово составили топ-10 курортов, популярных у уральцев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. Турецкое направление вновь набирает популярность среди уральских туристов. Позицию лидера среди курортов вернула себе Анталья, сообщает
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. Турецкое направление вновь набирает популярность среди уральских туристов. Позицию лидера среди курортов вернула себе Анталья, сообщает
«С 1 по 9 мая на этом направлении было обслужено почти 17 тысяч пассажиров, что в 3,8 раза превысило результат российского конкурента Турции — Сочи», — сообщают в
По итогам майских праздников, десятка востребованных у пассажиров Кольцово направлений выглядит следующим образом — Москва, Анталья,
Положительная динамика в сегменте международных перевозок наблюдается не только в сравнении с 2016 годом, но и 2015 годом, когда на рынок еще не оказывало влияние закрытие чартерного сообщения с Турцией.
Аэропорт Кольцово с 1 по 9 мая обслужил 120 тысяч пассажиров, что на 34% больше показателей аналогичного периода в прошлом году. При этом наиболее существенные изменения наблюдаются в сегменте международных перевозок.
«Интерес населения к выездному туризму стремительно возвращается, в результате количество обслуженных на международных рейсах пассажиров в майские праздники выросло на 80%», — отмечают в