В Кольцово составили топ-10 курортов, популярных у уральцев

«С 1 по 9 мая на этом направлении было обслужено почти 17 тысяч пассажиров, что в 3,8 раза превысило результат российского конкурента Турции — Сочи», — сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

По итогам майских праздников, десятка востребованных у пассажиров Кольцово направлений выглядит следующим образом — Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Ларнака, Дубай, Прага, Санья и Душанбе.

Положительная динамика в сегменте международных перевозок наблюдается не только в сравнении с 2016 годом, но и 2015 годом, когда на рынок еще не оказывало влияние закрытие чартерного сообщения с Турцией.

Аэропорт Кольцово с 1 по 9 мая обслужил 120 тысяч пассажиров, что на 34% больше показателей аналогичного периода в прошлом году. При этом наиболее существенные изменения наблюдаются в сегменте международных перевозок.