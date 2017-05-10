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14:38 (мск), источник: УралПолит.ру

В Кольцово составили топ-10 курортов, популярных у уральцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. Турецкое направление вновь набирает популярность среди уральских туристов. Позицию лидера среди курортов вернула себе Анталья, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

«С 1 по 9 мая на этом направлении было обслужено почти 17 тысяч пассажиров, что в 3,8 раза превысило результат российского конкурента Турции — Сочи», — сообщают в пресс-службе воздушной гавани.

По итогам майских праздников, десятка востребованных у пассажиров Кольцово направлений выглядит следующим образом — Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Ларнака, Дубай, Прага, Санья и Душанбе.

Положительная динамика в сегменте международных перевозок наблюдается не только в сравнении с 2016 годом, но и 2015 годом, когда на рынок еще не оказывало влияние закрытие чартерного сообщения с Турцией.

Аэропорт Кольцово с 1 по 9 мая обслужил 120 тысяч пассажиров, что на 34% больше показателей аналогичного периода в прошлом году. При этом наиболее существенные изменения наблюдаются в сегменте международных перевозок.

«Интерес населения к выездному туризму стремительно возвращается, в результате количество обслуженных на международных рейсах пассажиров в майские праздники выросло на 80%», — отмечают в пресс-службе Кольцово.

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