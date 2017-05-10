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14:41 (мск), источник: ИА REGNUM

На Южном Урале сформировано 75 народных дружин

В добровольные помощники полиции идут и молодые, и возрастные граждане.

В Челябинской области зарегистрировано в реестре порядка 75 народных дружин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк.

Данные о количестве объединений добровольных помощников полиции на Южном Урале регистрируются в региональном реестре учета народных дружин, пояснила руководитель пресс-службы регионального главка. Для этого граждане пишут заявление на имя начальника Начальнику ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанту полиции Андрею Сергееву с просьбой внести в реестр их объединение. После проверки принимается решение, данные вносятся в базу.

Дружины созданы в городах и поселках Челябинской области. Одной из последних в реестр была внесена дружина, созданная в Уйском районе. Сегодня, 10 мая, в торжественной обстановке, в администрации Уйского района, в присутствии чиновников администрации и депутатов Совета депутатов района, были вручены удостоверения дружинников 20 членам действующей в районе народной дружины «Уйчане».

Напомним, дружинники в Челябинской области активно привлекаются к патрулированию площадей и улиц городов и поселков региона. Также добровольные помощники полицейских принимают участие в охране общественного порядка во время проведения массовых общественных и политических мероприятий.

Отметим, для создания народной дружины в Челябинской области необходимо, чтобы учредитель по собственной инициативе подал уведомление о ее создании в органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования. При этом, если создание народной дружины не предусматривает образование юридического лица, то регистрация в управлении министерства юстиции РФ по Челябинской области не нужна. Вместе с тем, в уведомлении указываются данные об учредителе народной дружины, предполагаемом количестве членов, кандидатуре командира народной дружины. Дополнительно прилагается оформленный протокол собрания объединения. После проверки и согласования данные вносятся в реестр, к объединению дружинников прикрепляется куратор.

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