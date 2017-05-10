Кыштымская полиция выписала штраф пешеходу, которого сбил пьяный инвалид

Как передает «Кыштымский рабочий», 34-летний горожанин попал под колеса легкового автомобиля. Мужчина шел по проезжей части, а в том же направлении ехал ВАЗ-2105, который и сбил пешехода.

Полицейские установили, что за рулем машины был пьяный инвалид второй группы: его состояние подтвердилось алкотестером. Теперь мужчине грозит 30 тысяч штрафа и лишение прав на два года. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Стоит отметить, что пять лет назад этот водитель наехал на препятствие и поплатился лишением прав на полтора года из-за того, что отказался проходить медосвидетельствование.

Сотрудники полиции выписали штраф и пешеходу: он не смог объяснить, почему шел по проезжей части, когда мог передвигаться по тротуару.

«ФедералПресс» напоминает, что вчера пьяный южноуралец без прав сел за руль отечественного автомобиля, посадил на пассажирское место свою мать и улетел вместе с машиной кювет. Водитель и пассажирка госпитализированы.