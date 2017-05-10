В Башкирии возвели памятник детям войны

Более двух тысяч жителей пришли на торжество по случаю открытия памятника. Школьники возложили к новому мемориалу цветы и мягкие игрушки в память о тех, кто самоотверженно трудился в тылу и таким образом приближал Победу. В торжественном митинге приняли участие ветераны и почетные гости, руководство и сотрудники районной администрации, главы сельских поселений, жители района.

На фронтах Великой Отечественной героически воевали 10 280 солдат и офицеров — уроженцев Уфимского района, 7200 из них погибли на полях сражений. Девять воинов вернулись на родину Героями Советского Союза, один — полным кавалером ордена Славы. 72-ю годовщину Победы в районе встретили 12 участников войны и более 450 тружеников тыла.

Жители района объединились в строю «Бессмертного полка». Все желающие могли отведать солдатскую кашу и горячий чай из полевой кухни, в организации которой приняли участие предприниматели и предприятия района. Торжество завершилось салютом и праздничным концертом.