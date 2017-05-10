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16:09 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге ждут майскую гололедицу

В Петербурге, несмотря на вторую декаду мая, ожидается гололедица. О предстоящих сложностях на дорогах горожан предупреждает ГУ МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ведомство со ссылкой на Гидрометеоцентр, в ночь на 11 мая температура будет колебаться от -1 до +1 градусов, поэтому на дорогах будет скользко. Днём воздух прогреется до +6…+8 градусов. Синоптики обнадеживают кратковременностью осадков, не уточняя, снег или дождь будет падать на головы горожанам.

Сейчас в Северной столице +4. В разных районах можно выбрать погоду «по вкусу»: солнце, дождь или снег. До начала лета, напомним, осталось три недели.

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